Mario Hart anunció que se reencontrará con su esposa, la modelo Korina Rivadeneira, y su pequeña hija, después de dos meses que no se ven debido a que ellas se quedaron varadas en Brasil ante el cierre de fronteras por la pandemia de la COVID-19.

El integrante de ‘Esto es Guerra’ se mostró feliz ante las cámaras de ‘América Espectáculos’ al confirmar que volverá a ver a su pareja esta semana.

“Si Dios quiere y no pasa nada, llega el miércoles en la noche, así que estoy próximo a reencontrarme con mi esposa y mi bebé, que me muero de ganas de comérmela a besos”, expresó el piloto.

“He visto de lejos el crecimiento de mi hija, en dos meses ella se ha desarrollado de una manera increíble. Eso es lo que me da más pena y lo que ha hecho que el tiempo sea más largo”, agregó Mario Hart lamentando no haber podido estar todo este tiempo con su pequeña hija.

Por su parte, Korina Rivadeneira publicó una fotografía en la que posa junto a su bebé y un mensaje con el que afirmó su regreso al Perú.

“¡Felicidad absoluta! Estamos a nada de regresar junto a papi Mario Hart. Te amamos”, escribió la actriz y modelo en su cuenta de Instagram.

Korina Rivadeneira sobre distanciamiento de Mario Hart

En un reciente capítulo de su serie en YouTube, Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al confesar que tuvo un distanciamiento de Mario Hart tras el nacimiento de su hija Lara. Ante la ola de comentarios, la venezolana se comunicó con el programa ‘América Hoy’ para aclarar el tema.

“Nosotros en ‘Papas en pañales’ siempre tratamos de hacerlo lo más real posible. En ese momento fluyó el tema con las preguntas que nos hacían. Lo que comenté es algo normal, es lo que está pasando, es la realidad”, dijo la exchica reality.

La también modelo y actriz señaló que en la vida real “nada es perfecto”; sin embargo, aclaró que ella y Mario se aman. “Nada es perfecto, nosotros estamos felices nos amamos, amamos a nuestra hija, cada día nos amamos mucho más y admiramos mucho más”, precisó.

Finalmente, Korina señaló que en sus redes sociales nunca expondrá sus problemas porque siempre quiere transmitir cosas buenas.

“Tratamos de siempre transmitir al público y contar cosas buenas, contamos solo las cosas buenas, no contamos lo malo porque cada persona tiene sus problemas. Tengo mis redes sociales para transmitir cosas buenas”, agregó.