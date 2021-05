Korina Rivadeneira estuvo a través de una videollamada en el programa En Boca de Todos, donde contó que se siente muy triste al no estar al lado de Mario Hart y que él se pierda cosas importante de Lara (su hija)

Cabe mencionar que la también actriz rompió en llanto al hablar sobre su situación en Brasil y el no poder viajar a Lima y estar con su esposo en el Día de la Madre que se celebra este domingo 9 de mayo.

“Tener a mi suegra y a Larita es tener un pedacito de Mario. Lo extraño mucho y me da muchísima pena que se pierda tan cosas, pero espero que pueda regresar pronto. Nosotras estamos bien acá, pero sin él no es lo mismo”, comentó entre lágrimas la modelo.

Cabe mencionar que Mario Hart estuvo presente en el programa y también dedicó un emotivo mensaje a Korina y a su pequeña Lara.

“Cuando me ponen videitos así, yo... recordar tantas cosas que hemos pasado juntos, tantos viajes y ahora esta bendición que es nuestra hija... Nos decíamos que es esa sensación de ver a tu bebé, a tu hija de no saber cómo explicar de verla... Me roba una sonrisa, es el amor más puro que uno puede sentir”, comentó el chico reality.

CORREO - Korina Rivadeneira y Mario Hart lloraron por no pasar juntos el “Día de la madre”