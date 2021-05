Una nueva polémica invade el Instagram. Francisco Medina, fotógrafo profesional y que realiza dicha actividad desde hace 9 años, denunció públicamente a Mario Hart y el diseñador de la portada de su último single “Somos libres, seámoslo siempre”.

Según relata en el video compartido en sus redes sociales, el cantante utilizó esa fotografía para promocionar su producción sin su autorización.

“Me he comunicado con las personas responsables y no me han dado ninguna solución. (...) Quiero hacer mi reclamo contra el señor Mario Hart y el diseñador Eduardo Flores Suárez, quienes han utilizado una fotografía de mi autoría sin mi consentimiento para promocionar un tema del señor Hart” , señaló.

La imagen de la controversia tomada durante las marchas contra la presidencia de Manuel Merino. Foto: Francisco Medina

Medina asegura que asistió a las marchas contra la asunción de Manuel Merino como presidente de la república. Acudió por sus propios medios con el objetivo de informar lo que sucedía en el país durante ese tiempo de crisis.

Sin embargo, grande fue su sorpresa al advertir que una de sus fotografía aparecía en la portada de un single de Mario Hart, pese a que-según indica- nunca se contactaron con él para utilizarla.

Mario Hart publicó la imagen en su cuenta. Captura: Instagram

Cuando se comunicó con el diseñador, Medina obtuvo una respuesta que consideró “desinformada”, puesto que aseguraba que toda imagen en Instagram puede ser descargada, procediendo a pedir disculpas.

“Le respondí con fundamentos claros sobre los derechos de autor y las leyes que nos amparan”, señaló. Un hecho similar ocurrió cuando le escribió a Mario Hart. El cantante le pidió que todo lo converse con el diseñador y que desconocía el origen de la imagen.

Respuesta de Mario Hart. Captura: Instagram

“Qué pena que él también siendo un artista no pueda reconocer el trabajo de otros artistas. De hecho, él dice que ha pagado por un diseño, pero él es la cara de ese diseño y, ¿acaso no sabe qué es lo que sube a sus plataformas? Debería de saber”, señaló el fotógrafo.

Él solicita que se “respete mi trabajo y la autoría de la imagen”, por lo que no desea que le den los créditos, tal como se lo ofreció el diseñador. Asimismo, espera a negociar con ambos y un mejor manejo de la situación.