Mario Hart sufrió un accidente por andar grabándose con el celular mientras manejaba bicicleta en el distrito de Chorrillos.

El propio exchico reality fue quien compartió el hecho con sus seguidores en las redes sociales y mostró las heridas que sufrió producto del accidente.

“Moraleja del día: no se graba mientras se cletea. Por andar subiendo la historia anterior se me cruzó un perro y ahí se ven (las heridas). De puro sonso, no me caigo en el cerro y me caigo en la pista”, contó Mario Hart en sus historias de Instagram.

Es así que por evitar atropellar al perro, Mario Hart tuvo una caída que le ocasionó unas heridas en el codo, el abdomen y la mano.

Como también mostró en sus historias de Instagram, el piloto fue atendido por un paramédico del serenazgo de Chorrillos, quien atinó a desinfectarle las leves heridas.

Luego de la atención recibida, Mario Hart agradeció el rápido servicio que le brindó el serenazgo de Chorrillos ante el incidente que sufrió por distraerse mientras manejaba bicicleta.

Mario Hart comió placenta de Korina Rivadeneira

Mario Hart y Korina Rivadeneira ya viven su primera experiencia como padres y no dudan en compartir cada anécdota en las redes sociales. Esta vez, el piloto sorprendió a sus seguidores al demostrar que comió la placenta de su esposa.

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality grabó el preciso momento en que recibía la placenta de Korina Rivadeneira preparada en una especie de jugo.

“Antes de irnos me han traído un rico juguito de la placenta de mi esposa para que pueda vivir la experiencia de que pueda tomarme la placenta de la bebecita. Así que le voy a meter un sorbo porque la que se lo debe tomar es Korina, pero me han permitido tomarla, así que ahí vamos”, contó Mario Hart en sus historias.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez y familiares le dieron el último adiós a Javier Carmona

Tula Rodríguez y familiares le dieron el último adiós a Javier Carmona 01/10/2020