Mario Hart aseguró que Korina Rivadeneira nunca fue obligada a trabajar tras convertirse en madre. Explicó que ambos asumían los gastos de acuerdo con lo que habían establecido como pareja y rechazó haberla amenazado con quitarle a su hija.

“ Cuando Korina queda embarazada, decidimos mudarnos a un depa más grande y tratar de tener un mejor estilo de vida y, para eso, ya como familia, es que decidimos de alguna manera compartir gastos. Nunca hubo una exigencia como tal desde mí hacia ella, eso fue en un inicio voluntario ”, expresó el exchico reality.

“ Ella ganaba su dinero, trabajaba. Desde que queda embarazada, llegaron marcas importantes hacia ella y su nivel de ingresos empieza a mejorar. Tanto así que había años que ella facturaba más que yo; yo no soy millonario, tampoco misio, pero entre los dos teníamos un muy buen nivel de ingresos”, aseguró Mario en el programa ‘Sin más que decir ’.

“ Yo no la obligué a trabajar después de dar a luz. Era pandemia, nadie podía salir a trabajar. Ella empieza a trabajar antes del año de Larita porque le llegan oportunidades de actuación, era su sueño ser actriz ”, agregó.

Posteriormente, Mario Hart rechazó haber amenazado a Korina Rivadeneira con quitarle a su hija Lara en caso de que decidieran separarse: “ Se dice en redes que yo la amenacé con quitarle a Lara si nos separamos, eso para mí es gravísimo ”.

“Cuando nos separamos, en enero de este año, el que se va de la casa soy yo, yo quiero que ellos estén cómodos y que mis hijos se queden con ella. En ningún momento le he puesto ninguna traba para que mis hijos estén con su madre y vivan con su madre”, señaló.

Finalmente, Hart reconoció que una de sus principales preocupaciones sería que Korina Rivadeneira decidiera volver a vivir en el extranjero y se llevara a sus hijos con ella.

“ Espero que no llegue nunca el día que ella quiera retomar su vida fuera del país ”, sostuvo.

“ Yo creo que ahí sí sería muy difícil, muy duro, y tendríamos que conversarlo muchísimo para yo aceptar que mis hijos se vayan del país. Yo no me imagino una vida sin mis hijos cerca ”, concluyó.