El integrante de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren dejó en claro que está disfrutando de su soltería. Es más, tras terminar con Vania Bludau tuvo su etapa viajera, pero ahora está más tranquilo dedicado al trabajo y a entrenar para verse bien en el verano.

“Estoy tranquilo (soltero), tuve mi etapa de viajero descontrolado, las cosas se dieron para que yo viajara, nada estaba planeado y todo se fue dando por las cosas de la vida, pero ahorita ando enfocado en el trabajo y en el entrenamiento. Quiero dedicarme a entrenar bastante y quiero llegar con mejor cuerpo. Estoy bastante hogareño últimamente”, explicó Mario Irivarren.

El chico reality no dejará de viajar. Es más, ya tiene planes para ir a Brasil para celebrar el Año Nuevo. Viajará junto a Fabio Agostini, Said Palao, Alejandra Baigorria, Austin Palao y Flavia Laos.

“Aún no compro el pasaje, pero ese será el destino final. Antes estaba en duda porque Fabio iba a ir con su chica y Said está con Alejandra, probablemente va Austin con Flavia y pensé estar allí de adorno, pero ahora que Fabio volvió a las canchas (de la soltería) es probable que esta semana me compre el pasaje a Río y pase el fin de año con los amigos”, contó.

Mario Irivarren dejó atrás su relación con Vania Bludau que terminó con acusaciones de violencia física y psicológica. Hoy la exchica reality, quien radica en Estados Unidos, volvió a Perú por unos días para congelar sus óvulos.

“Tengo 32 años y no siento que ningún tren se me esté pasando, vivo mi vida plenamente y a mi tiempo. Quiero ser mamá algún día, aunque por ahora me hace feliz la idea de ser tía”, contó la modelo en sus redes sociales.

