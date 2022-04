Mario Irivarren decidió salir a festejar su cumpleaños número 31 junto a unos amigos; sin embargo, su celebración se vio opacada debido a que una grúa se llevó su auto.

En un adelanto de lo que se verá este lunes en el programa “Amor y Fuego”, se puede ver el preciso momento en el que la maquinaria se lleva el vehículo. “Mario celebrar su cumple, pero la grúa se lo arruinó llevándose su auto”, se escucha decir a la voz en off.

Asimismo, se puede ver que el reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron al exchico reality respecto al hecho; sin embargo, él en todo momento se mostró relajado, pese a que se quedó sin auto.

“Qué manera de recibir tu cumpleaños, con esa sorpresa”, cuestiona el hombre de prensa a Mario, quien no se para a responderle y continúa caminando al lado de quienes serían sus amigos.

Horas antes del cumpleaños de Mario Irivarren, Vania Bludau sorprendió luego que emitiera un comunicado en sus redes sociales en el que volvió a referirse al fin de su romance con el empresario.

La modelo enfatizó que no está despechada y que ella fue la que decidió ponerle punto final a su historia de amor.

“Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión, porque no fue de mutuo acuerdo. No pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten, porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público, soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000%”, indicó.

