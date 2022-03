Mario Irivarren conversó con el programa “Amor y Fuego” y se refirió al supuesto acercamiento sentimental que alguna vez tuvo con Luciana Fuster, cuando ambos eran compañeros de reality.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el deportista reveló que nunca besó a su compañera de reality, mientras tenía una relación con la modelo Ivana Yturbe.

“Nunca he besado a Luciana. Sí he escuchado algo al respecto y me imagino que tiene que ver con un rumor que ha salido de las paredes del programa, pero no ha pasado”, explicó Irivarren.

Ante esta respuesta, Rodrigo González le dijo a Mario Irivarren que Luciana Fuster le había revelado que esta situación sí se había dado, pero la modelo estaba ebria.

‘Peluchín’ volvió a insistir y el deportista volvió a negar dicho beso. “Nunca me la chapé. Si no lo diría”, añadió el exintegrante de “Esto es guerra”.

“Una vez me inventaron una relación con Rosángela (Espinoza) y con ella solo tengo comunicación por trabajo. No sé de dónde se inventan esas cosas”, indicó.

