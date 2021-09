Luego de que Vania Bludau fuera sentenciada en la reciente gala de ‘Reinas del Show’ junto a Milena Zárate y Diana Sánchez, Mario Irivarren sorprendió al revelar que no será el refuerzo de su pareja en esta sentencia, ya que cree que saldrá de ella sin problemas.

“Esta sentencia creo que sería muy precipitada, yo creo que esta la va a librar sin problemas, pero ya más adelante viene lo complicado y ahí si me gustaría por supuesto acompañarla, pero no quiero que me paren a un costado de adorno, yo sí quiero intervenir”, comentó el integrante de ‘Esto es Guerra’.

Mario Irivarren

Asimismo, Mario Irivarren reveló que prefiere bailar una salsa junto a su pareja y que estará muy feliz de apoyarla en una etapa más avanzada del reality de baile.

“Bachata no me sale, pero salsa sí, podríamos probar por el lado de la salsita, ojalá que se dé más adelante, seguro que se va a dar, yo con tal de acompañarla y estar ahí dándole mi apoyo, contento, no tengo ningún problema”, agregó el chico reality.

Sobre los rumores de un presunto embarazado de Vania Bludau, Mario Irivarren descartó que sea el caso y más bien señaló que sus desmayos se deben a que está exigiendo mucho a su cuerpo por el tema de los ensayos.

“La pobre de Vania está destruida hasta el día de hoy. Todos los días me pide que la masajee, se siente mal porque están sobre exigiendo su cuerpo a otro nivel, pero así es la competencia, es dura, son unas 10 semanas duras en las que hay que darlo todo y toca descansar y comer bien”, declaró ante las cámaras de ‘América Espectáculos’.

