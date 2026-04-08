Mario Irivarren volvió a aparecer en el podcast ‘La Manada’ luego de una pausa temporal, en medio del polémico ampay en Argentina. El exchico reality dio unas palabras a la audiencia con un mensaje respecto a sus errores personales.

“ Para mí es un antes y un después, es algo que me ha marcado bastante ”, manifestó el exintegrante de Esto es Guerra.

Asimismo, ofreció disculpas públicas y aseguró que trabajará en convertirse en una mejor versión de sí mismo, tanto en lo personal como en lo profesional.

“ Toca hacer un mea culpa sincero y honesto, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. En estos últimos tiempos nos hemos equivocado y mucho ”, agregó.

También reflexionó sobre el estilo del podcast y reconoció que el tono humorístico que manejaban pudo haber sobrepasado ciertos límites.

“Esta filosofía de tomar siempre todo a la broma se nos fue un poco de las manos”, reconoció.

Posteriormente, la expareja de Onelia Molina agradeció el apoyo de sus seguidores: “La comunidad sigue allí, nos alienta, nos manda palabras de apoyo (…) Les pido unas disculpas sinceras a todo aquel que siente que le fallamos con nuestras palabras y acciones. Somos perfectamente conscientes de ello”, indicó.