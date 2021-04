El modelo Mario Irivarren volvió este martes al reality “Esto es guerra”, tras los problemas que le generaron enfrentarse a agentes de la Policía en Punta Hermosa, al lado de su pareja Vania Bludau, tras participar, a mediados de febrero, en una reunión social en plena cuarentena focalizada por el avance de la segunda ola del COVID-19.

Irivarren fue presentado como un nuevo ingreso para la temporada y, desde que su identidad fue revelada, el influencer no pudo contener las lágrimas.

“Estoy nervioso, bastante conmocionado. No me pone nervioso las cámaras, no es la primera vez que vuelvo al programa, pero este regreso tiene un significado distinto”, señaló.

Mario Irivarren se emocionó hasta las lágrimas al regresar a "Esto es guerra"

“No han sido mis mejores meses, no me gusta llorar ante la cámara”, comentó Irivarren antes de tapar su rostro y evitar mirar al lente.

Sobre lo sucedido, el modelo señaló que su ausencia en el programa se dio por malas decisiones que tomó.

“Toda acción tiene reacción y debo hacerme cargo de las consecuencias de mis actos. No me voy a hacer el loco, pido disculpas a todo el mundo”, añadió Irivarren, quien se unió a los “combatientes”.

