El programa ‘Amor y Fuego’ difundió un adelanto de su programa de este miércoles 15 de abril, en el que anuncia que abordará la polémica pelea protagonizada por Marisol junto a un hombre en la avenida El Polo, en Monterrico.

El programa de Rodrigo González presentó el parte policial que detalla el incidente de violencia.

“ La persona Luisa Marisol Ramírez manifiesta que escuchó palabras ofensivas, como ‘conchuda, conch..., chola de mier... ”, indica el documento.

Asimismo, se muestran imágenes del brazo de la “Faraona”, en el que se aprecian presuntos rasguños, y se consigna que habría sido víctima de discriminación y violencia por parte de Manuel Molleda, quien sería un parqueador de la zona.

Según el parte policial difundido por Q’ Bochinche, alrededor de las 11 de la mañana del martes 14 de abril, Marisol habría llegado a un karaoke ubicado en la avenida El Polo y estacionó su vehículo frente a un chifa.

El valet parking, identificado como Manuel Molleda, señaló que intentó ubicar al propietario del vehículo y le solicitó en varias ocasiones que lo retirara, debido a que obstaculizaba el tránsito. Según su versión, el auto fue movido a un lado y, cerca de las 4 de la tarde, Marisol descendió del local para retirarse.

“ Empezó a proferir comentarios como ‘ustedes son dueños de la pista’, mientas él le reclamó por haber estacionado el vehículo obstaculizando el libre tránsito y ella empezó con la agresión física, con arañones en el rostro y golpes con un celular en la cabeza. El hombre quiso retirarse del lugar pero Marisol continuó insultándolo y él le propinó una patada al vehículo, así como golpeando uno de los espejos retrovisores, con el fin de que ella no se retire del lugar antes de que llegue la Policía ”, se lee en el testimonio del hombre de acuerdo con el acta policial.

El documento también recoge la versión de la artista, quien afirmó que se encontraba grabando un videoclip en un karaoke de Monterrico y que, al intentar retirarse en su vehículo, un hombre le habría gritado “conchuda”, a pesar de que la unidad ya había sido reubicada.

Marisol señaló que se dirigió al chifa para confirmar si el hombre laboraba en el establecimiento, y que el gerente le indicó que no figuraba como trabajador de su local.

“ Al retirarse nuevamente escuchó otra expresión ofensiva, regresó para increparlo y la insultó con palabras soeces y adjetivos discriminatorios, como ‘chola, serrana de mier...’, razón por la cuál reacción propinándole una cachetada ”, señala el documento.