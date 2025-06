Para Marisol Aguirre, “Esposada”, obra teatral que estrena junto a Víctor Prada el próximo 20 de junio en el Teatro Municipal de Surco, es una oportunidad para reafirmar su apuesta por la actuación, en una pieza teatral que trata sobre la corrupción y la violencia de género.

“Para mí, hacer esta obra es un reto como actriz, por lo violenta que es, porque habla sobre el maltrato a la mujer, de la corrupción, de todo lo que vivimos en el día a día acá en la sociedad”, afirma la actriz que se encuentra en medio de fuertes ensayos desde hace algunos meses.

“La verdad que terminamos agotados con Víctor Prada, pero bueno, estoy contenta de tener a un compañero como él para actuar. Hasta un día antes del estreno seguiremos dándole duro a la letra, siguiendo las instrucciones para presentar una buena obra, un buen espectáculo”, agrega.

Lo ideal es que un personaje no tenga que ver nada con el actor o la actriz, ¿sucede lo mismo con tu papel en “Esposada”? Totalmente, porque ella está sometida a un hombre que la maltrata todo el tiempo física y psicológicamente, y yo no me someto a nadie en mi vida jamás. No dejaría que alguien me falte el respeto de ninguna manera, no es un hombre que pudiera tener a mi lado, si me falta el respeto no sería parte de mi vida. Soy muy radical en eso.

Una mujer que está pasando lo de tu personaje, se identificará con la obra. Pues que venga a verla, porque se va a ver reflejada y verá que hay una salida, siempre hay una posibilidad, que a veces no la ves porque siempre estás metido allí, o porque simplemente ya conoces ese sitio, lo malo es quedarse en lo conocido. Siempre hay una posibilidad de salir, de estar bien, lo único que no se puede cambiar es la muerte, para todo lo demás siempre habrá una salida.

¿Y a propósito, la actuación siempre fue tu apuesta? Sí, desde chica sabía que quería ser actriz, por eso, me empecé a formar desde que estaba en el colegio. Tomé talleres en Quinta Rueda, en el Teatro de El Sol, luego ya hice mi taller con Alberto Isola, y lo más importante creo, la práctica. Mi actuación en telenovelas y cantidad de obras de teatro fue una gran escuela.

La formación es básica, puede llegar la oportunidad, pero si no te preparas allí queda la carrera. La formación en un actor lo es todo, también la disciplina es lo que va a permitir manejar una carrera. En estos momentos que a muchos jóvenes conocidos en las redes se les llama para producciones deben tomarlo en cuenta.

Ya que hablamos de talento joven, tu hijo Stefano es toda una revelación. ¿Eres una mamá que le da consejos sobre la profesión? Siempre conversamos, siempre veo sus trabajos y lo admiro un montón, estoy muy contenta con lo que está logrando, es muy talentoso, y chancón. Mi hijo se ha preparado actoralmente, y además es una persona muy responsable, muy sencillo, cada vez que trabaja en algo, la gente que me conoce y ha trabajado conmigo, se acerca y me dice que están felices porque él es entregado a la chamba, es humilde y me felicitan. A mí me encanta eso porque en verdad es lo mejor que te pueden decir de tu hijo.

El talento debe estar unido a la sencillez y responsabilidad, Stefano Meier tiene esos dos requisitos. Te juro que sí, y eso me llena de orgullo. Yo nunca le digo tienes que hacer esto, o lo otro, esto no, él me cuenta sus cosas, me dice: mira mamá, me llamaron para este proyecto o para tal casting. Eso sí, yo lo ayudo a veces a ensayar su casting y a grabarlo. Tenemos una excelente relación en verdad.

¿Los veremos juntos en una obra de teatro? Me gustaría un montón compartir un escenario con mi hijo, sería un sueño. Espero que eso se concrete algún día.