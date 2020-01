Marisol Benavides: “Cuando estás bien, te quedas en tu zona de confort y no mejoras”

Hay personas que tienen la suerte de saber qué es lo que quieren desde muy niña. Una de ellas es Marisol Benavides. “Me miraba frente al espejo y con un micrófono imitaba a Almendra Gomelsky.

Mis muñecas eran el público. Yo no jugaba a la mamá, jugaba a ser artista”, recuerda la comunicadora de 28 años, que actualmente divierte a los peruanos con su papel de “Sole” en la serie “Los Vilchez”, que se transmite por América Televisión. Con “los ovarios bien puestos”, como suele decir, Marisol nos cuenta todo lo que atravesó antes de llegar a la televisión.

Una de tus metas era ser bailarina, ¿por qué abandonaste este sueño?

Tenía muchos dolores de espalda. Un día, ya no pude levantarme. Contactamos con un especialista y me dijo que tenía una vértebra rota; tenía que operarme de urgencia.

¿A raíz de esta experiencia incursionas en las plataformas digitales?

Cuando pasó esto, estaba trabajando en Plus tv, porque mi sueño también era entrar a un canal y dar un salto a la pantalla, pero nunca pasó. Era invisible para ellos. Fue ahí que dije: “si la gente no me da una oportunidad, me tendré que exponer sola”. Creé mi canal de maquillaje en Youtube, pero vi que era un poco superficial. Habían tantas influencers alimentando este tema que me sentí vacía, no era lo que quería ofrecer.

¿A través de los videos encontraste la manera de comunicarte?

Sí, quería que sepan que cuando la estás pasando mal, te pones más creativo, porque haces de todo para salir de esa situación; en cambio, cuando estás bien, te quedas en tu zona de confort, la cual puede ser terrible, adictiva. No mejoras.

¿Hoy cómo afrontas los fracasos?

Mejor que antes. Ser fuerte no significa ser una roca, la fortaleza está en entender que puedes sacar algo positivo en lo negativo.

¿Se han burlado alguna vez de tus sueños?

Sí, he escuchado risas cuando decía que quería ser conductora. Había gente que no creía en mí. Un camarógrafo me dijo: “si quieres estar en televisión, tienes que operarte las tetas”.

¿En qué te refugias ante un problema?

Con mis amigas, mi madrina, pero no con mi mamá. A ella le costó mucho aceptar lo que me gusta. Le da terror el mundo de la televisión, porque hay mucha inestabilidad. Gracias a Dios tuve la fuerza suficiente para decirle “es mi vida”.

¿Eres igual de directa y frontal en tus relaciones amorosas?

Cero (risas). Me cuesta decir lo que siento. Para aconsejar soy la mejor, pero para hacerlo, no.

Perteneces al elenco de Pataclaun, ¿te afectaron las críticas que generaron su relanzamiento?

Creo que es gente que no tiene idea de la chamba que estamos realizando. Tiran odio sin pensar que detrás de la pantalla hay un ser humano . No queremos igualar al elenco oficial de Pataclaun. Hubo una gran confusión.

Respecto a tu ingreso en la actuación, ¿cómo se dio el llamado de Miguel Zuloaga para “Los Vílchez”?

Él me etiquetó recomendando mi vídeo, le agradecí, y después de eso me preguntó si me interesaba hacer un casting. En ese momento, me di cuenta que mi plan de exponer mi trabajo (a través de redes sociales) empezó a rendir frutos.

Perfil

Marisol Benavides, comunicadora

En el 2014 concluyó sus estudios de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Lima. Perteneció por cinco años a la producción de Plus Tv. Actualmente, forma parte del Club de la Comedia y Pataclaun.