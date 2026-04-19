La disputa entre Marisol y Magaly Medina se intensifica. Después de que la conductora de televisión lanzara críticas sobre la apariencia y el vestuario de la cantante en su más reciente videoclip, la artista de cumbia reaccionó enviando una carta notarial en la que solicita una disculpa pública.

Según el documento —difundido el viernes 17 de abril por el programa ‘Amor y Fuego’—, el estudio Paredes Abogados, encargado de la defensa legal de la artista, remitió la notificación por presuntas expresiones de carácter difamatorio y discriminatorio, tipificadas en los artículos 132 y 323 del Código Penal.

En el documento, la defensa de Marisol describe como “lamentables y denigrantes” las declaraciones realizadas por la ‘Urraca’ en sus programas del 9 y 10 de abril.

En la carta se señala: “Es lamentable y denigrante que una mujer discrimine e incite a la discriminación contra otra mujer”. Asimismo, se precisa que entre las expresiones utilizadas figuran términos como “cuadrada”, “tamal malenvuelto”, “costal de papas” y “carnes fofas”.

Además, se fija un plazo de 24 horas para que Magaly Medina se rectifique y ofrezca disculpas públicas. De no hacerlo, la cantante advierte que procederá con acciones legales por difamación agravada, discriminación e incitación a la discriminación.

“Se procederá a interponer las acciones legales correspondientes para salvaguardar el honor, la imagen y la reputación de nuestra patrocinada”, indica el documento.

Magaly Medina critica a Marisol tras pelea en plena calle: “Un poquito más de control emocional”

Magaly Medina cuestionó con dureza el incidente protagonizado por Marisol en una calle de Monterrico, donde fue registrada en medio de una discusión que habría derivado en una agresión física contra un hombre identificado como Jozip Molleda.

El incidente tuvo amplia repercusión en el programa de espectáculos, donde la conductora se pronunció con duros términos sobre la actitud de la cantante.

Medina cuestionó la reacción de la intérprete y sostuvo que, si bien rechaza la violencia, consideró inapropiada su conducta en plena vía pública.

“Si alguien te insulta, el que baja de nivel es quien suelta el insulto, pero una dama no se va a poner a perseguir al tipo… había camarógrafos, reporteros, chupes, se le olvidaron los modales, lo lady, ella era una palomilla chiclayana, correteando al bandolero. Bien que se merecía, pero para eso están los caballeros, hacerla respetar, pero no ella pues a hacer ese papelón, usted es una cantante, que no se porte como palomilla de la parada, parecía una pirañita”, manifestó.

La conductora también enfatizó que la violencia no debe responderse con más violencia, incluso si el conflicto se origina por provocaciones o insultos.

“La agresión venga de donde te venga no concordamos… el que pierde es la otra persona, pero no te vas a poner a responder lo que te diga un patán de la calle… eso es descender de nivel, bajar al nivel del desagüe”, agregó.

Además, lanzó un comentario irónico sobre lo ocurrido: “Un poquito más de control emocional señora Marisol y además un poquito más de ejercicio, lo bueno es que gastó bastantes calorías”.