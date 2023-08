Mark Vito comentó que tiene la ilusión de volverse a enamorar, luego de estar más de ocho meses sin pareja tras su separación con Keiko Fujimori. Y es que el ahora tiktoker señaló que sueña con encontrar una mujer que sea su prioridad, que esté pendiente de él al 100%.

Todo se dio durante la última edición del programa “Mande quien mande”, cuando el ciudadano extranjero participó de la secuencia ‘Gira corazón’ para encontrar a su media naranja.

Pese a que todas lograron captar la atención de Mark, tuvo la difícil tarea de escoger a una sola entre las hermosas jóvenes. Sin embargo, sorprendió a propios y extraños al enviar un peculiar mensaje sobre las cualidades que tendría que tener su nueva pareja. ¿Indirecta para la lideresa de Fuerza Popular?

“Quiero una mujer que llene mi vida, que me ponga como prioridad y que muera por mí. Que haga una huelga de hambre, que sea una tóxica sana, sin ambiciones políticas. La política me ha hecho mucho daño y no estoy preparado para afrontar algo así otra vez”, expresó Mark para las cámaras de América TV.

