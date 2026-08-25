Más de 45 mil personas vivirán este 31 de agosto un esperado encuentro con Maroon 5, que llegará a Lima para interpretar sus grandes éxitos y celebrar junto a sus seguidores una noche inolvidable. La banda estadounidense logró sold out en el Estadio Nacional, confirmando la gran expectativa que existe en Lima por el regreso de una de las bandas más importantes del pop rock internacional.

La agrupación estadounidense, liderada por Adam Levine, llegará a Lima para reencontrarse con sus seguidores peruanos y hacer un recorrido por algunos de los temas que marcaron su exitosa trayectoria. Canciones como “This Love”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Sugar”, “Girls Like You”y “Memories” forman parte del repertorio que los fanáticos esperan cantar a todo pulmón.Con una carrera que supera las dos décadas, Maroon 5 se ha consolidado como una de las bandas más reconocidas de la escena internacional, acumulando millones de reproducciones y éxitos que han trascendido generaciones.

El Estadio Nacional será escenario de esta esperada presentación, donde miles de fanáticos vivirán una noche cargada de música, nostalgia y grandes momentos junto a una banda que continúa vigente en las principales plataformas y escenarios del mundo. El sold out del espectáculo refleja la enorme convocatoria de Maroon 5 en el país y anticipa una noche en la que Lima cantará, bailará y disfrutará de principio a fin con los grandes éxitos de la agrupación.