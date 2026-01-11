La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que 317 películas son elegibles para la 98.º edición de los premios Óscar, incluidas 201 para la categoría de mejor película.

Aunque el listado de las más de 300 cintas no ha sido revelado aún, la Academia informó el jueves que dichos filmes “cumplieron con requisitos adicionales a los de la entrada general, incluyendo una mayor exhibición en salas y la presentación de un formulario confidencial de Entrada de Estándares de Representación e Inclusión de la Academia (RAISE)”.

El pasado 16 de diciembre, además, se dio a conocer las listas de los proyectos preseleccionados en 12 de las 24 categorías a los Óscar de esta edición.

El suspenso de terror y vampiros “Sinners’” y la segunda parte del musical “Wicked” lideraban esta lista de la preselección que también incluía a la brasileña “El agente secreto”, la argentina “Belén”, así como “Frankenstein”, del mexicano Guillermo del Toro.El plazo para que los más de 7000 miembros que componen la Academia voten qué películas serán nominadas en esta edición se abre mañana lunes 12 de enero de 2026 y finalizará el viernes 16.

Antesala

Pero mientras la Academia afina su selección, hoy se podrá tener una idea de qué cintas podrían lograr la gloria, pues esta noche se celebran los Globos de Oro.

“One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), la película de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera las candidaturas de los premios considerados la antesala de los Óscar con nueve nominaciones, seguida del filme noruego “Sentimental Value”, con ocho, y “Sinners”, que opta por siete galardones de los Globos de Oro.

Otras películas voceadas son la coreana de “No Other Choice”, la satírica “Bugonia”, la biográfica “Blue Moon”, así como el carisma deportivo de “Marty Supreme” y la histórica “Nouvelle Vague”.

En cuanto a mejor director, en estos Globos de Oro, Del Toro competirá con Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier (“Sentimental Value”) y Jafar Panahi (‘It Was Just An Accident’). No obstante, todas las apuestas recaen sobre Anderson, aunque el iraní Panahi también cuenta con fuerza en los pronósticos.

Anuncio

Las nominaciones para la 98.º edición de los premios más populares del cine internacional, el Óscar, se anunciarán el jueves 22 de enero.