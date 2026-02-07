Calentando motores para su esperado reencuentro con el público, MASACRE, banda emblemática del metal nacional, lanzó el videoclip de “La Ciudad”, una pieza audiovisual que rescata imágenes del histórico recital ofrecido en los años 80 en el Palacio Marsano.

El estreno se da a pocos días del concierto “Rosa y Espina”, donde el grupo interpretará íntegramente su icónico álbum “Sin Piedad”, en una noche que promete nostalgia y potencia sonora.

El video muestra a Miguel “El Loco” Cervantes, los hermanos Martín y Miguel Tuesta, Coqui de Tramontana y Pier Paolo de Bernardi durante su presentación de marzo de 1988, ante una multitud de seguidores que marcaron una época para el metal peruano.

Además, incluye imágenes inéditas de uno de los ensayos de ese mismo año, material que permaneció guardado por décadas y que hoy vuelve a la luz para alegría de los headbangers ochenteros.

El metal nacional revive una época dorada a días del concierto especial en el Centro de Convenciones Festiva

El concierto “Rosa y Espina” se realizará este sábado 14 de febrero en el Salón del Centro de Convenciones Festiva, con la participación de Sacra, referente del metal nacional, junto a Icarus y Saloma .

Los organizadores señalan que será un espectáculo especial con la formación original de “Sin Piedad”, álbum que MASACRE interpretará de principio a fin. Las entradas tienen un costo de S/ 60 en preventa y S/ 80 en puerta.