A horas del partido Perú vs. Argentina, Mathías Brivio mostró una postura en contra de los hinchas peruanos que alientan a la selección albiceleste. Para el conductor de TV, es indignante que nuestros compatriotas no apoyen a la blanquirroja.

“ Lo voy a decir, aunque suene impopular para muchos. No puedes ir a hacerle barra al rival de tu selección. No hay justificación. Me van a disculpar, pero NO es dable ”, escribió Brivio.

Mediante su cuenta de Twitter, el exconductor de ‘Esto es Guerra’ se comprometió a alentar a la selección peruana e indicó que no comprende al hincha peruano por su edad.

“ Veo más y más videos y sigo sin entender. Y sí, probablemente estoy viejo para entenderlo ”, concluyó.