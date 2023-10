Pamela Franco decidió exponer EN VIVO a Christian Domínguez y evidenció algunos de los problemas que tiene con el cantante en el programa ‘América Hoy’.

“ Estoy cansada y harta, siempre me deja sin línea, me ha cortado mi línea, no ha pagado el celular. He tenido que pedir que me comparta (internet). Son cuatro años que vivo así. Él maneja algunas funciones de la casa y yo otras, a él le corresponde ese pago ”, expresó Franco.

Asimismo, Pamela encaró a Christian y confesó que no sabe la hora que llega el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ su casa después de las pichangas.

“ Todos los martes se va desde las 9 de la noche hasta no sé qué hora, no sé a qué hora llega. Se va a la pichanga y yo no le digo nada ”, manifestó.

Pamela Franco reclama en vivo a Christian Domínguez