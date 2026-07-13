Matt Damon y John Leguizamo recibieron caballitos de totora durante una actividad de promoción de la película La Odisea realizada en Miami, Estados Unidos. El obsequio buscó destacar una de las tradiciones más representativas de la costa norte del Perú y vincularla con la historia que inspira la nueva producción cinematográfica.

La iniciativa fue impulsada por el comunicador Maykoll Calderón, quien explicó que el objetivo era establecer un puente simbólico entre el caballito de totora y el caballo de Troya, elemento central del poema épico de Homero. Ambos actores agradecieron el gesto y aprovecharon el encuentro para invitar al público latinoamericano a asistir al estreno de la película.

Durante la actividad, Calderón explicó el significado de la propuesta y la relación entre ambos símbolos históricos.

“Creamos un puente simbólico entre dos caballos cargados de historia: el caballo de Troya, ícono del mito griego, y el caballito de totora, emblema peruano de resistencia y tradición”, indicó.

La entrega de los caballitos de totora buscó difundir el valor cultural de esta embarcación utilizada desde tiempos ancestrales por pescadores de la costa peruana. La actividad también permitió presentar este símbolo nacional ante figuras de la industria cinematográfica internacional.

¿Cuándo se estrena la película?

La película, dirigida por Christopher Nolan, se estrenará en las salas peruanas el próximo 16 de julio. La producción adapta el clásico relato de Homero y reúne a un elenco encabezado por Matt Damon, John Leguizamo, Tom Holland y Zendaya.

El filme fue rodado íntegramente con cámaras IMAX y combina escenas de acción, drama y conflictos inspirados en la obra original. La apuesta del director busca trasladar el poema épico al cine con una propuesta de gran escala y alcance internacional.