Matt Prokop, reconocido por su participación en High School Musical 3, fue arrestado en Texas bajo graves acusaciones de posesión de material sexual de menores. El exactor de Disney permanece detenido sin posibilidad de fianza, enfrentando múltiples cargos que han conmocionado a sus antiguos seguidores.

La captura del artista ocurrió en la víspera de Navidad, según reportó TMZ este viernes 9 de enero. Además de los cargos por material explícito infantil, Prokop enfrenta acusaciones de resistencia al arresto y habría incumplido las condiciones de una fianza otorgada en 2024 .

El medio Crossroads Today indicó que esta violación de fianza se vincula con un arresto previo en mayo de 2024 en Victoria, Texas, cuando fue detenido por presuntamente agredir a su pareja sentimental. En aquella ocasión, las autoridades lo acusaron de agresión familiar agravada y resistencia al arresto .

Posee historial de violencia

Los problemas legales de Matt Prokop tienen antecedentes que datan de su relación con la actriz Sarah Hyland, quien protagonizó Un chiflado encantador. Ella lo denunció públicamente por abuso verbal y físico, logrando una orden de restricción que le impedía acercarse durante tres años .

“Sarah alegó que Matt Prokop maltrataba verbal y físicamente. Se le ordenó mantenerse alejado de Sarah durante tres años”, recordó TMZ.

Trayectoria

Nacido el 29 de julio de 1990 en Victoria, Texas, Prokop inició su carrera con apariciones en series populares como Hannah Montana y The Office. Su salto a la fama llegó con el papel de Jimmie Zara en High School Musical 3: La Graduación, compartiendo pantalla con Zac Efron y otros rostros emblemáticos de Disney .

Además protagonizó Geek Charming junto a Sarah Hyland y participó en producciones como Peluda venganza, Good Luck Charlie, Struck By Lightning y Modern Family, consolidando una trayectoria prometedora que quedó empañada por su conducta personal y los recientes cargos criminales que enfrenta .