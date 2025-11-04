Mauricio Diez Canseco pasó una tarde especial junto a sus mellizos Doménico y Valentina, en un encuentro donde también estuvo presente su novia Aixa Sosa.

Durante una actividad familiar, en popular Brat Pizza se mostró emocionado por fortalecer estos primeros momentos con sus hijos.

“Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños Domémico y Valentina su primer Halloween, en una reunión sencilla pero muy especial donde compartimos con mi novia Aixa. Además, debo de agradecer a Daylin por darnos la dicha de tener a mis hijos y pasar con ellos una linda tarde con ellos”, señaló.

Los mellizos nacieron en abril mediante inseminación in vitro, un procedimiento al que se sometió Daylin Curbelo para cumplir su deseo de convertirse en madre. Desde entonces, ambos padres han mantenido presencia constante en la crianza de los bebés.

Diez Canseco afirma que la llegada de los pequeños ha sido uno de los momentos más significativos de su vida y resalta que está dedicado plenamente a su cuidado.