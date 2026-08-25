El productor, guitarrista e ingeniero de audio peruano Mauricio Egúsquiza, conocido artísticamente como “mau vst”, viene consolidando desde Miami una carrera dentro de la industria musical internacional. Formado en Berklee College of Music, el músico radicado en Estados Unidos desde 2024 ha participado en proyectos vinculados a artistas como Sofía Reyes, Maca Del Pilar y Fran Mazu.
Entre 2025 y 2026, Egúsquiza integró como guitarrista la banda en vivo de la artista mexicana Sofía Reyes, participando en presentaciones internacionales, especiales televisivos de Telemundo y una presentación acústica transmitida por SiriusXM. También fue parte del festival Albany Calling, realizado en Bahamas, donde compartió escenario con artistas como Alan Walker y Mike Posner.
Como productor, actualmente está a cargo de la producción, mezcla y masterización del próximo EP de la chilena Maca Del Pilar, artista firmada a Warner Chappell. También produjo y coprodujo canciones para Fran Mazu y trabajó como Assistant Engineer en “Algorhythm”, álbum de Los Wizzards nominado al Grammy.
En paralelo, “mau vst” desarrolla su propio proyecto artístico. En junio lanzó “Calle Neón”, álbum instrumental de diez canciones que combina R&B, afrobeat, trap y hip hop. El disco fue compuesto, producido, mezclado y masterizado íntegramente por Egúsquiza y forma parte del catálogo de Latitude, sello de Universal Production Music.