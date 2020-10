Tras confirmar que atraviesa un “lindo momento” a nivel sentimental con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, la conductora de la edición central de “América Noticias”, Mávila Huertas, asegura que si alguien la retrata en una situación amorosa en la vía pública no se molestaría.

“Si yo salgo a la calle, y alguien toma una foto, y la pública, está en su derecho. Entiendo perfectamente que es parte de mi trabajo”, afirma la experimentada periodista.

Por segundo año consecutivo encabezas la lista de los periodistas más influyentes en televisión...

Lo tomo como un reconocimiento para el equipo del programa, porque está íntimamente ligado a lo que hacemos en Canal N. Siempre tomo estas cosas con los pies sobre la tierra y entiendo que acá lo importante es mantener vigencia en el tiempo.

Resaltas que es un trabajo en equipo.

Lo administramos de esta manera: con humildad, sencillez, compromiso y con alegría porque claro, hay que estar contentos de haber calado un poquito en el público que nos ve.

¿No te permites un espacio para la vanidad?

Hay una alegría personal pero soy bien cauta. Alguien me decía que la juventud radica mucho más en los sueños que uno tiene, que en las realizaciones que uno siente que tiene, y yo todavía tengo muchos planes por delante.

De cara a una nueva elección presidencial, ¿qué crees que nos espera?

En el Perú la política es impredecible, pero dada la cantidad de oferta política que hay, creo que va a ser complicado que la gente pueda acceder a la información que necesita para emitir un voto. Además, será una elección marcada por la pandemia.

Tu compañero (René Gastelumendi) dijo que tenía la esperanza que en esta elección los peruanos por fin nos enfoquemos en las ideas en vez de estar atentos a los episodios pintorescos...

Espero que sea una esperanza compartida con todos los peruanos. Yo creo que las personas salimos de procesos traumáticos con algún aprendizaje que debería reflejarse en nuestras decisiones futuras. La pandemia y nuestra última experiencia política deberían haber sido aleccionadoras.

Estamos entrando a la última etapa del gobierno de Martín Vizcarra y su popularidad va en caída.

Es normal que un presidente pierda popularidad en la última etapa de su mandato. Hay un desgaste natural porque va a cargar no solo con lo bueno, sino con lo malo, y con lo que se dejó de hacer y con lo que no se pudo hacer también.

¿Las altísimas tasas de desempleo y la poca capacidad que tuvo el Estado para manejar la pandemia son las causas de su imagen golpeada?

Yo creo que uno habla mucho desde su experiencia particular: al que le ha ido mejor tendrá una mejor percepción del Gobierno que al que no le ha ido tan bien. En los momentos actuales creo que hay más gente del segundo grupo y que también han perdido mucha esperanza en el futuro, más escépticos y dudosos; y esa sensación uno la traduce en un sentimiento a quien encabeza el Gobierno.

¿Qué te parece ese término de las “guaripoleras” del presidente?

Hay gente con derecho a decir lo que quiera en las redes sociales, otros se mantienen dentro de la cautela que creo que debería reinar. Respeto a las personas a quienes alude ese término, pero es un fenómeno que no controlo, mal haría en molestarme y perder energía en asuntos de esa naturaleza. Yo me propongo hacer mi trabajo lo mejor posible todos los días pero no puedo evitar que haya gente que busque poner etiquetas porque cada uno tiene sus intereses.

En redes eres como una referente en moda, ¿trabajas mucho tu imagen?

Lo necesario para guardar respeto por el televidente. A mí me gusta y me encanta mucho la ropa, no sé si se note pero me encanta y lo que trato es que vaya acorde a la imagen que tiene que proyectar el programa.

Hace algunos meses revelaste que congelaste tus óvulos, ¿El tema de la maternidad empieza a resonar?

No es un tema en el que piense diariamente, ni que haya pensando proyectarlo en algún momento. Soy de las personas que prefiere vivir un día a la vez.

Mávila Huertas

Lleva 15 años al frente del noticiero más visto de la televisión peruana junto a René Gastelumendi, y está contenta por los 24 años que acaba de cumplir el informativo.