A estas alturas, ya no es novedad hablar de teatro virtual, sin embargo, sí sorprende el guión de “El amor viaja lento”, una obra que parece haber sido concebida para estas épocas de distanciamiento social, pero se escribió cuando todavía no había pandemia.

En esta puesta en escena, a través de la plataforma TEVI, Mayella Lloclla y el argentino Ezequiel Tronconi dan vida a una pareja que lleva un romance de cuatro años a distancia. “Mientras ella escribe guiones y novelas en su casa, él vive viajando por trabajo. La de ella, es una vida un poco más solitaria, metida en su casa y escribiendo en su computadora”, cuenta la actriz peruana.

¿Ella vive como en una cuarentena voluntaria pero sin pandemia?

¡Exacto! Y como toda relación, al inicio es hermosa. Lo que se ve es la evolución de esta pareja, con sus altos y bajos, atravesando lo que llamaríamos una odisea moderna.

¿A propósito cuál es tu opinión sobre este tipo de relaciones a distancia?

Si me hubiera enamorado de un extranjero, por mi parte no me mudaría de mi país, pero sé que en esos casos uno de los dos tiene que ceder, o ambos se van a un nuevo país.

Alejándonos de la ficción, contaste que en marzo volviste con tu esposo...

No es que recién habíamos retomado la relación, se enteraron en marzo pero hace ya un año y medio habíamos regresado. Me preguntaron y lo conté, y ahí se hizo el alboroto.

¿En qué quedó la telenovela ‘Dos Hermanas’ que protagonizabas?

Primero que somos un equipo muy grande, con muchos niños y adultos mayores, que son personas de riesgo. Hicimos 12 capítulos y vino la pandemia, pensamos que en un mes íbamos a retomar las grabaciones pero no fue así. La historia se iba a alargar porque había tenido un buen inicio.

¿Tienen esperanzas de volver a grabar?

El elenco estaba esperanzado en retomar las grabaciones en la tercera semana de agosto, pero la productora, junto con el Minsa, vieron que era imposible. Se decidió que el próximo año -si Dios quiere- en el verano continuaremos esta telenovela.

Aunque en medio de esta coyuntura empezaron a grabar ‘La otra orilla’...

Igual ellos tienen que seguir haciendo historias cortas, contadas desde el punto de vista en que se pueda grabar. La otra orilla tiene ocho personajes, son poquitos y fue escrita exclusivamente para este tiempo.

¿Qué te pareció?

Cuando vi el trailer, dije: qué paja, justo lo que estamos viviendo. La historia de personajes que día a día luchan por llevar un pan a su hogar.

Una coyuntura estamos pasando, especialmente los de tu gremio.

Creo que los artistas nos volvemos más creativos en las dificultades o en las crisis. También han habido momentos en que dan ganas de salir, tengo nostalgia de muchas cosas, quiero ver a mi familia. Por ahora no queda otra que vernos por pantallitas.

Cuando abran las salas de teatro, ¿en simultáneo transmitirán también vía streaming?

Cuando vuelva la normalidad -que no sé cuándo será- este arte de contar historias vía streaming va seguir y se va ir perfeccionado. Será una nueva forma de seguir creando, pero definitivamente el teatro presencial nunca va a morir.

Perfil de Mayella Denisse Lloclla Núñez

Llegó al drama mientras estudiaba canto en el Conservatorio Nacional de Música. Saltó a la popularidad con su participación en la miniserie sobre la vida de Dina Paucar.