La actriz multifacética Mayella Lloclla acaba de presentar su primer y más añorado proyecto musical titulado “Como el Río”. De pequeña Mayella Lloclla soñaba más con cantar que en la actuación, empezó a prepararse para ser una cantante lírica, interpretar óperas y ser reconocida en ese rubro, pero su camino la llevó en otra dirección hasta ahora.

“A mediados del 2022 me encontraba grabando una novela y fue ese personaje el que me permitió aflorar todo el apetito musical que tenía por cantar. Desde niña uno de los primeros sueños que tuve era ser cantante, aunque me estuve preparando para ser una cantante lírica el destino me llevó a desarrollarme en la actuación. Actuar me encanta y disfruto mucho poder interpretar cada personaje con toda la pasión que tengo por mi carrera, en la novela grabé una cumbia y debo confesar que al momento de escuchar la canción con mi voz, lloré. Se me cumplía un sueño, lograba algo que había anhelado desde siempre. Y aun cuando recuerdo ese momento me emociona, son pocos los que conocen esta parte de mi vida, pero considero que todos mis seguidores les gustará saberlo”, señala Mayella Lloclla.

“Como el Río” está producida por Juan Carlos Fernández, conocido por éxitos como La Terecumbia, Tú eres mi princesa, Al fondo hay sitio, Familias Particulares, Comenzar de nuevo o Linda Wawita, la canción está llena de melodías y ritmos que siempre le gustaron a Mayella Lloclla esta es una canción de amor con sonidos que fueron muy bien plasmados por el director musical.

Los ritmos cálidos y alegres que marcaron su infancia se reflejan en este primer trabajo musical de la artista peruana que recupera sus raíces y las mezcla con el gusto y el amor que le tiene a nuestras costumbres y sonidos. Sus padres piuranos de Ayabaca escuchaban Agua Marina, Los Mirlos, pasillos y por supuesto música tropical del norte, todos estos ritmos que forman parte de su historia musical junto a los sonidos de moda y los que descubrió en sus incontables viajes por todo el Perú hicieron la mezcla perfecta para crear “Como el Río”.

“La primera tarea que me dejó mi productor musical, Juan Carlos Fernández, fue que escribiera todo lo que sentía y quería expresar en esta nueva canción. Nunca me imaginé cantando música tropical pero ahora siento en este tiempo de mi vida que me encanta y siempre me ha encantado, he crecido con este género, he crecido también conociendo los ritmos de otras partes de mi Perú y quiero fusionarlo, así que “Como el Río” mi primera canción que habla de amor ya sea a la familia, hacia la pareja, hacia la naturaleza, a las nuevas oportunidades que nos damos nosotros mismos, amor en general y fusionado con estos ritmos espero que el público logre conectar más con nuestro país, como lo ha hecho conmigo”, afirma Mayella Lloclla.

Este primer sencillo viene acompañado de un espectacular videoclip que fue grabado en las ciudades de Iquitos y Jauja, locaciones que Mayella Lloclla descubrió y que están acompañados de experiencias personales muy importantes.

“Cuando tuve la oportunidad de empezar a viajar, de conocer más mi país, de ir a la sierra, selva, explorar sabores y melodías de diferentes lugares del Perú hizo que mi gusto musical sea mucho más amplio, que sienta una conexión profunda con mi país. Por todo lo que transmite, y por todos los recuerdos maravillosos que me han dejado y me siguen dejando” finaliza.

“Como el Río” es el primero de varios lanzamientos que Mayella Lloclla tiene programado realizar en los próximos meses, un nuevo y prometedor camino para la joven y talentosa artista peruana. La canción y videoclip ya están disponibles desde hoy en todas las plataformas digitales.

VIDEOCLIP “COMO EL RÍO”

