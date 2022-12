La actriz e influencer, Mayra Goñi, quien radica en Estados Unidos, señaló a través de sus redes sociales que las críticas que recibía por parte de Magaly Medina afectaron su salud mental.

“Magaly está envidiosa. A mí me resbala, me basta con la gente que me conoce, de alguna manera rating le daré porque habla de mí. Antes me afectaba un poco más, me ponía a llorar, me desesperaba porque no estaba acostumbrada a ese tipo de ataques”, señaló ay Ra Goñi.

“Una de estas personas que ayudó a que mi depresión creciera es esta persona (Magaly) que hablaba mal de mí y pues en algún momento todo se me juntó. He aprendido que todo me resbale y no tomarme las cosas tan personales”, añadió la actriz.

Además, expresó que la periodista critica a las personas para sentirse mejor porque probablemente no es feliz.

“Entiendo que pena, algunas personas que tienen que hacer eso para sentirse mejor. No sé, me he vuelto muy empática y he aprendido a entender a las personas y no solo a la que me estoy refiriendo”, dijo.

“Si alguien está bien, no le deseas el mal a nadie. Las personas que critican realmente no creo que sean tan felices, no me importa la vida de nadie, no juzgo a las personas porque las entiendo, todos pasamos por cosas distintas”, reflexionó.

Mayra Goñi responsabiliza a Magaly de afectar su salud mental.

