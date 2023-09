Romina Gachoy y Jean Paul Santa María han estado en boca de todos desde que anunciaron su separación tras varios años de matrimonio. Sin embargo, en medio de tantas especulaciones sobre los motivos de su ruptura amorosa, la modelo argentina rompió su silencio y se presentó en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para contar toda su verdad.

La modelo de Onlyfans indicó que se comenzó a sentir sola, pues su esposo se mantenía ocupado con su trabajo en la orquesta de la que es parte, así como otros proyectos en redes sociales por lo que acostumbraba a llegar tarde a su casa y no habría pasado mucho tiempo con su esposa Romina Gachoy.

“ Estuvimos en crisis hace mucho, hubo un alejamiento por parte mía. Era más un tema de falta de tiempo por parte de él, estaba en la orquesta, en un programa de streaming, a casa llegaba unas horas, lo veía muy poquito. Me empecé a sentir sola, le pedí más atención, ese fue uno de los motivos. Sí se lo reclamé muchas veces, sentía como que me tenía asegurada, que era un berrinche, y se fue tornando duro para mí, fueron meses en los que me sentía muy sola ”, confesó la modelo uruguaya.

Sin embargo, la rubia destacó la labor de padre del cantante, pero se sentía descuidada por Jean Paul. “ Han sido años en los que no teníamos un tiempo para nosotros...él se obsesionó con trabajar. Tampoco quería que yo pague nada “, confesó Romina Gachoy.

Además, la modelo contó que se dedicó a su rol de madre, y por un tiempo dejó de trabajar en Onlyfans y facturaba únicamente con sus redes sociales. Sin embargo, también dejó pasar varias oportunidades laborales en el extranjero a petición de su esposo, quien según la modelo temía que ella ya no volviera.

“ El Onlyfans lo dejé un tiempo, ahora lo he retomado. Quiero hacer mis cosas, siento que me he dejado mucho de lado, me surgieron muchas oportunidades, un reality en España, en dos oportunidades me ofrecieron ir a un reality en Chile con Jean Paul, pero él no puede salir del país por el juicio por devengados de Angie, nos truncó la vida con eso ”, agregó.