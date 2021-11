La película “Medias Hermanas” no solo significa el regreso del cine peruano a las salas del país, sino también el debut de Gianella Neyra y Magdyel Ugaz como productoras. Fiel a sus estilos irreverentes, la cinta muestra una combinación entre humor y una carga dramática especial, donde se muestra la afinidad que traspasa la gran pantalla.

Lo que comenzó como una conversación de amigas en el camerino de la obra teatral “Dos más Dos” pasó a convertirse en un gran paso para las carreras de las protagonistas, Gianella Neyra y Magdyel Ugaz, quienes en conversación con este medio, contaron los por menores del trabajo en la película y confirmaron que este filme tendrá “harto power femenino”.

“Todo empezó en una conversación en el camerino de la obra ‘Dos más Dos’, estábamos conversando de series que nos han impactado y Gianella me dice: ‘Oye Magdyel, ¿Por qué no hacemos nuestra película?’. Me reí a carcajadas y ella me miró. Ahí empezó el viaje”, contó Magdyel Ugaz.

“Fue muy gracioso porque llegamos, nos sentamos con producción de Tondero y no dijeron: listo, vamos a salir a vender la película, nos vemos la próxima semana’. Un par de días después nos mandaron al confinamiento por el COVID-19. A pesar de todo, nos llamaron y nos dijeron que un montón de marcas creyeron en la historia y se dio que en plena pandemia hicimos una película”, agregó Gianella Neyra.

PRESENCIA FEMENINA

Los roles de Gianella Neyra y Magdyel Ugaz no son los únicos que resaltan en esta cinta. Si bien son las protagonistas, el equipo de trabajo contó con bastante presencia femenina. Desde la directora Ani Alva Helfer, quien se unió al proyecto un mes antes de empezar, hasta la producción tuvo entre sus filas un “power femenino” marcado.

Para Magdyel Ugaz, este factor fue muy importante para la historia, ya que les permitió tener una nueva visión sobre lo que querían contar en la gran pantalla. Además, reflexionó sobre la presencia femenina en la industria en general.

“Algo que a mí me encanta contar es que el poder femenino ha estado bien presente acá, Ani Alva se unió a la película un mes antes y tomó la cinta como suya, le terminó de dar forma y el proceso que tuvimos con ella fue hermoso. Hay un día que recuerdo en el departamento de Gianella, Ani estaba ‘movida’ y nos abrazamos”, contó Magdyel.

“Siento que a las mujeres en algún momento no se nos ha permitido unir fuerzas y se nos ha dicho que somos como enemigas, pero yo creo que la fuerza femenina cuando se junta es demasiado poderosa, “Medias Hermanas” tiene harto power femenino”, añadió, muy sonriente, la actriz nacional.

SOBRE LA HISTORIA Y LA IMPORTANCIA DE LOS VÍNCULOS

“Medias Hermanas” cuenta la historia de Victoria (Gianella Neyra) y Marita (Magdyel Ugaz), quienes se enteran que son medias hermanas durante el velorio de su padre. Mientras una es despreocupada y de ideas optimistas, la otra vive en medio de un estrés constante por sus problemas. Todo cambia cuando conviven y descubren todas las cosas que tienen en común y las llevan a convertirse en una nueva familia.

Si bien es una comedia familiar, para las protagonistas tiene un significado más que especial. No solo marca su debut como productoras, sino que la película también busca explorar los sentimientos humanos y reflejar la convivencia con los seres queridos.

“Creo que lo más bonito de la peli es que, más allá que te ríes, te diviertes con las locuras de Magdyel, ninguna familia es perfecta y tenemos una posibilidad maravillosa de sanar si lo permitimos. Al final, nuestros vínculos nos terminan sanando... Espero que toda la gente que salga de ver la película sane y se acompañe”, contó Gianella Neyra.

“En mi caso también tengo medios hermanos. Hay momentos en los que me he encontrado y otros en los que me he desencontrado con ellos. Los vínculos más importantes son la familia, es duro mirarlos porque pueden abrir heridas o hacer cosas que nos duelen mucho, pero están ahí”, añadió Magdyel.

PROYECTOS PERSONALES

Más allá del estreno de “Medias Hermanas”, cada una de las protagonistas está envuelta en proyectos personales que vienen desarrollando. Mientras Gianella Neyra es conductora de “Yo Soy Kids”, Magdyel Ugaz viene cumpliendo un rol protagónico en la serie “De vuelta al barrio”.

Por el lado de Gianella, su participación en “Yo Soy Kids” llegará a su fin esta semana, en la gran final del programa de canto infantil. Tras este proyecto, Gianella podría seguir ligada a Latina y su nombre se ha voceado para formar parte del regreso de “Perú tiene talento”, espacio que será conducido por Mathías Brivio.

Por su parte, Magdyel Ugaz interpreta a Susana Chafloque en la serie “De vuelta al barrio”, la cual llegará a su fin este año. Si bien aún no se ha confirmado el regreso de “Al fondo hay sitio”, Magdyel podría ser una de las protagonistas que regrese a la serie en el papel de ‘Teresita Collazos’.

