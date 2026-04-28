Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 27 años que estaría implicado en el robo de un celular a una menor de edad en los exteriores de una farmacia del sector Aurora Díaz, en el distrito de Salaverry.
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El detenido que ha sido identificado como José Félix Jirón Espínola fue sorprendido cuando se encontraba por la avenida La Marina, en Salaverry. Según la Policía, el mencionado presentaba una requisitoria vigente por el delito de hurto agravado y solicitado por el Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo.
La captura fue realizada por agentes de la comisaría Salaverry, quienes lo pusieron a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.
Cabe mencionar que, el accionar delictivo de Jirón Espínola quedó registrado por una cámara de videovigilancia. Según las imágenes, la mañana del último domingo, el sospechoso llegó hasta la Botica Dexeus y arrebató el aparato móvil a la víctima.
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