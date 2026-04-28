Cuando transportaban 40 kilos de marihuana a bordo de un automóvil fueron detenidos la mañana del domingo cinco personas, a la altura del kilómetro 109 del sector Cushpiorko-Huamachuco, en la sierra de La Libertad.

El operativo estuvo a cargo de la División de Protección de Carreteras (DIVPRCAR) y del Destacamento de Carreteras Shorey, quienes intervinieron el vehículo de placa de rodaje T6C-124, que había partido desde Huamachuco (Sánchez Carrión) con destino a Trujillo.

Video: PNP

Tras una minuciosa inspección, se descubrió que en la maletera del auto había una maleta negra que sobresalía sobre los demás equipajes. Al revisarlo, encontraron 20 paquetes, de aproximadamente 2 kilos cada uno, de la sustancia ilícita. Este volumen representa un golpe significativo al tráfico ilegal en la zona.

Los detenidos y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Dirección Antidrogas (Dirandro) Trujillo para que se continúe con las diligencias correspondientes. La Policía, asimismo, comunicó el caso al representante del Ministerio Público.

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