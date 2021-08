La actriz de la exitosa serie ‘De vuelta al barrio’ Melania Urbina y el destacado boxeador Jonathan Maicelo recibieron este sábado la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en la Vacunatón de la playa Miller en Jesús María.

Melania y Jonathan recibieron la vacuna Sinophram como parte de la campaña de EsSalud que busca que las personas no tengan temor de vacunarse con esta sustancia procedente de China.

“Todo el equipo de EsSalud es muy profesional, te explican paso por paso lo que tienes qué hacer, lo que podría pasar, abren la vacuna delante de ti, la llenan delante de ti como no tener absoluta confianza. De verdad no sentí nada, no sé si fue la alegría o la emoción”, dijo a EsSalud Melania Urbina contenta por haber sido vacuna contra esta mortal enfermedad.

“Todas las vacunas sirven, hay que ponerse las dos dosis, una no es suficiente. Si todo el personal de salud que son los que más han expuesto su vida están vacunados con Sinopharm y ha funcionado, quien somos nosotros para no recibir con alegría y agradecimiento esta vacuna”, agregó la actriz.

Mientras que Jonathan Maicelo también se mostró contento y agradecido por haber sido vacunado y aprovechó para exhortar a los ciudadanos vacunarse pronto.

“Para todos los ‘chistris’ las vacunas son como las tabas, todas cumplen su función”, dijo el deportista a EsSalud y agregó para el grupo El Comercio: “A todos esos irresponsables que se pusieron una vacuna o no se las pusieron vengan a vacunarse tengan respeto por la gente de EsSalud que están arriesgando sus vidas para vacunarnos y vacúnense yo ya lo hice”.

Jonathan Maicelo aconseja vacunarse contra Covid-19

