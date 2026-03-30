Melanie Martínez se disculpó con su hija durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’. La influencer admitió el impacto emocional en la menor y asumió su responsabilidad ante la situación generada por los constantes enfrentamientos con Christian Domínguez.

La madre señaló que su mayor preocupación es el bienestar emocional de la adolescente. En ese sentido, dejó en claro que busca recomponer el vínculo y evitar que el conflicto deje secuelas más profundas.

En diálogo con Rodrigo González, la excantante manifestó su arrepentimiento por lo sucedido. Además, sostuvo que no desea que su hija guarde rencor en su corazón.

“ No quiero que mi hija cargue en su conciencia algo tan pesado... Creo que lo que pretendo ahora es que sane su corazón que lamentablemente tiene que aceptar que le escogí un mal padre y le pido disculpas por eso, pero que ella no tiene que guardar rencor, no tiene que malograrse su vida ”, indicó.

En ese marco, también expuso la postura actual de su hija mayor frente a Christian Domínguez. La joven habría optado por apartarse definitivamente luego de los últimos hechos.

“ ‘Ya con lo último de los audios que salieron en el programa de Magaly... Hasta aquí nomás llegué yo... Pensé que era la única mujer a la que no iba traicionar… pero querer destruirme a mí que soy su hija, eso no lo puedo perdonar... No quiero saber nada más de ese señor’, es lo último que me dijo ”, sostuvo.

La madre también explicó el impacto emocional que atraviesa su hija. Además, indicó que cuenta con apoyo profesional para sobrellevar este momento.

Precisó que la adolescente recibe atención terapéutica y continúa con un tratamiento médico. Asimismo, indicó que atraviesa episodios de ansiedad que demandan un control permanente.