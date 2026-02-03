Luego de anunciar su separación con Monserrat Seminario al acusarla de haberse quedado con todos sus ahorros, ‘Melcochita’ indicó que mencionó algunas cosas por cólera y negó que su aún esposa lo haya maltrato físicamente, como lo afirmaron sus hijas mayores.

“ Lo que pasa es que la vez pasada que hablé es porque estaba con cólera, dije que era medio millón de soles, pero si tuviera ese dinero no estaría aquí en Perú, sino en Miami. Hubo un malentendido ”, manifestó el cómico a Trome.

En ese sentido, Pablo Villanueva reveló que ya no se encuentra internado y esperará a que todo se calme para poder conversar con la madre de sus últimas hijas.

“Aún tienen que pasar unos días más para hablar en persona, espero que se calmen las cosas”, sostuvo.

Posteriormente, desmintió a sus hijas mayores, quienes afirmaron que Monserrat lo maltrataba físicamente.

“ No me pega. Si me pegara, pues no estaría con ella ”, añadió.

Monserrat Seminario sobre los S/500 mil de ‘Melcochita’: Yo gasto para mi casa y para mis hijas

Monserrat Seminario rompió su silencio tras las declaraciones de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, quien la responsabilizó por el gasto de sus ahorros luego de una relación de más de 17 años. En conversación exclusiva con ‘América Hoy’, dio detalles sobre la administración del dinero y las razones que habrían motivado el quiebre.

De acuerdo con Seminario, ella fue quien manejó por años los ingresos del sonero y rechazó haberse quedado con el dinero. Indicó que los fondos se emplearon principalmente en saldar deudas y cubrir los gastos familiares y de sus hijas.

La madre de las hijas de ‘Melcochita’ afirmó que la situación financiera hoy cuestionada no es reciente, sino que obedece a compromisos económicos acumulados a lo largo de varios años.

“Y no ha sido cualquier deuda, ha sido casi 16 años esa deuda y recién el año pasado se terminó de pagar”, manifestó Seminario, quien explicó que estas obligaciones económicas absorbieron gran parte de los ingresos de su aún esposo

Monserrat afirmó que los gastos efectuados durante la relación estuvieron justificados y negó haber destinado el dinero a intereses personales, asegurando que siempre dio prioridad a su familia.

“Él me dice derrochadora. Que gasto, que si yo gasto para mi casa, para mis hijas. Nos fuimos de viaje por el aniversario de mis padres, hemos estado todos ahí y tú sabes cuando uno viaja con los hijos se gasta; así tengas lo que tengas. Eso va sumando, va sumando hasta que te quedes en cero, ¿no?“, indicó.

En esa línea, Monserrat respondió a los señalamientos sobre presuntas propiedades a su nombre y el supuesto financiamiento de los estudios universitarios de su hijo con dinero del humorista.

“Nosotros no tenemos nada propio, solamente un carro. Ha sido de muchas cosas. No quiero tocar temas porque después comienzan a ladrar y prefiero evitarlo”, señaló.

Por último, Seminario minimizó la polémica y calificó la respuesta del humorista como exagerada: “Por una tontera y media por dinero, porque cómo dice Pablo, el dinero es el diablo y es verdad ya que dice que yo sea derrochadora, puedo ser derrochadora, todo, pero en mi casa no les falta nada a mis hijas”.