Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, confirmó su separación con Monserrat Seminario y reveló que su aún esposa se gastó todos sus ahorros, que sería un aproximado de medio millón de dólares.

La situación se hizo pública luego de que Monserrat realizara una transmisión en vivo la mañana del sábado, donde, visiblemente afectada, contó que el cómico había abandonado su hogar.

“Íbamos a cumplir 17 años (de casados), ya no, me dejó, se fue por las cizañas”, aseguró Seminario.

Por ese motivo, el también sonero decidió aclarar las declaraciones de la madre de sus últimas hijas.

“ No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre (sus ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz ”, declaró a Trome.

El cómico señaló a dicho medio que Monserrat “por lo menos se ha gastado medio millón de dólares.

“Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol. Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada, pero revisen los movimientos de ella”, sostuvo.

En ese sentido, ‘Melcochita’ está seguro que quiere divorciarse de Monserrat: “ Se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata, y dice ‘le van a hacer un homenaje y me voy a doblar’ ”.

Por otro lado, el reconocido humorista dijo que su esposa le costeó los estudios de odontología a su hijo mayor.