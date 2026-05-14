‘Melcochita’ dio por cerrada su relación con Monserrat Seminario y oficializó su romance con Heydi Amado, una joven de 22 años que afirma ser enfermera. Ambos contaron cómo inició su historia de amor en una entrevista para el programa de Magaly Medina.

Durante el diálogo, Heydi señaló que fue amiga de Monserrat, ya que ambas vivían en el mismo condominio. Según explicó, ella residía en el primer piso, mientras que la piurana ocupaba un departamento en el séptimo nivel.

Con el tiempo, la relación entre ambas se hizo más cercana y, según la joven, la expareja de Pablo Villanueva le ofreció alojarse en su vivienda cuando le comentó que atravesaba problemas familiares. “Ella misma me dijo: ‘Heidi, yo te abro las puertas de mi casa, puedes venir’”, indicó.

Heydi explicó que su madre aprobó la mudanza debido a la confianza que mantenía con Monserrat, aunque su padre se mostró en desacuerdo desde el inicio. “Mi papá hasta subió a buscarme y dijo: ‘No, no te puedes ir’”, sostuvo.

Posteriormente, decidió permanecer en el departamento al sentir que tenía mayor libertad. Ya instalada, comenzó a colaborar con las labores del hogar y, según su relato, en algunas ocasiones Monserrat le pedía que atendiera al cómico y que apoyara también en el cuidado de sus hijas menores.

“‘Heidy, sirve el desayuno a Pablo’, era uno de los pedidos más frecuentes. Yo me levantaba e iba y le servía el desayuno”, indicó la joven.

Además, señaló que colaboraba en el negocio de ropa de Monserrat realizando envíos, entregas y recogiendo a las niñas del colegio, aunque afirmó que nunca recibió ningún pago por esas actividades.

Consultada por Magaly Medina sobre si ya sentía atracción por el humorista antes de iniciar la relación, Heydi aseguró que todo ocurrió de forma inesperada. “A mí me tomó por sorpresa”, aseguró.

Sin embargo, admitió que el tiempo que pasó atendiendo al artista contribuyó a que la relación entre ambos se volviera más cercana.

Pablo Villanueva, próximo a cumplir 90 años, afirmó que no le afectan las críticas ni las burlas sobre su nueva relación, ya que aseguró que su única prioridad es ser feliz.

“ Tengo derecho a rehacer mi vida, así que lo único que me importa es que soy feliz. Hay gente egoísta, pero mi público entiende que tengo derecho a ser feliz ”, declaró.