‘Melcochita’ lanzó fuertes acusaciones contra Monserrat Seminario durante su participación en el programa de Magaly Medina. El artista también afirmó que sus hijas desean vivir con él y que no quieren irse al extranjero con su madre.

“ Ellas no quieren irse con su mamá. Ellas están contentas de que esté acá porque ya no hay pleitos. Yo, para que mis hijos no escuchen peleas, me aguantaba ”, manifestó el también sonero.

En diálogo con la ‘Urraca’, el humorista reveló que Monserrat le pegaba a sus hijas: “ No lo hacía con la mano, sino con correa. Yo veía y me dolía. Incluso me exigía que les pegara con correa. Yo sufría. Yo me aguantaba ”.

Además, acusó a Monserrat Seminario de ser responsable de las constantes inasistencias de sus hijas al colegio.

“ A veces iban y a veces no iban. Habrán faltado casi la tercera parte del año, porque yo me iba a provincia y ella no se despertaba ”, aseguró.

Tras ser contactada por ‘Magaly TV La Firme’, Monserrat Seminario sostuvo que no permitirá que sus hijas se vayan con el humorista.

“ Me causa risa lo que habla Pablo. No permitiría que se fuera con mis hijas. A las justas se cuida él, ¿cómo cuidaría a mis hijas? ”, sostuvo.