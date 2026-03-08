‘Melcochita’ decidió presentar una denuncia formal contra su aún esposa, Monserrat Seminario, por presuntos actos de violencia física y psicológica. Dicha acusación fue presentada ante la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Según un documento difundido por ‘América Hoy’, el cómico afirma haber sido víctima de reiterados episodios de agresión dentro de su propio hogar. En la denuncia se mencionan tirones, forcejeos y golpes que, de acuerdo con su versión, se habrían producido de manera constante.

En dicho escrito judicial, Pablo Villanueva indica: “Soy objeto de gritos y maltratos psicológicos sistemáticos que han afectado gravemente mi salud, provocándome una crisis hipertensiva y descompensación orgánica reciente que puso en riesgo mi vida”.

En la denuncia, el también sonero cuestiona la conducta de su aún esposa luego de la difusión de un video que circuló en redes sociales. En las imágenes se ve a Monserrat besando a otro hombre, quien según el humorista, visitaba constantemente su hogar.

Frente a estos hechos, el artista solicitó a las autoridades medidas de protección para él y sus hijas menores, con el fin de proteger su integridad física y emocional y preservar la estabilidad de las niñas.

Entre las medidas requeridas se plantea que la denunciada abandone el domicilio que comparte con el humorista, así como la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación que no esté relacionada con las menores. Además, se solicita que se establezca una restricción de acercamiento de al menos 100 metros hacia el artista y las niñas.

En la edición del último viernes de ‘América Hoy’, Susan Villanueva fue consultada sobre el caso que involucra a su padre, ‘Melcochita’. Según señaló, la decisión de presentar la denuncia se tomó priorizando la seguridad de las hijas del artista.

“Él dice que él puede aguantar golpes, pero no las niñas”, aseguró. Además, señaló que las menores estaban al tanto de lo que ocurría dentro del hogar. “Ellas lo quieren mucho. Ellas le escriben a él”, agregó.