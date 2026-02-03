El cómico Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, se encuentra delicado de salud y fue internado en una clínica local tras los problemas que surgieron con su esposa, Monserrat Seminario.

“ Lo mejor es internarlo, que se quede aquí, ya que su presión está elevada, se ha descompensado ”, recomendó el médico que atiende al sonero.

Desde Estados Unidos, su hijo mayor, Pablo Villanueva Jr., pidió oraciones para que su padre se recupere pronto.

“ Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar ”, declaró a Trome.

Respecto al problema que tuvo su padre con su aún esposa indicó: “ Solo te diré que la verdad es la que dijo Melcocha. Ella trata de echar la culpa a nosotros (los hijos), cuando me he enterado por las redes lo que sucedió, ni sabía lo que estaba pasando. Él le ha pedido que le aclare un estado de cuenta y ella no lo ha podido hacer. En su mente tenía unos cálculos, al no ver ese dinero ha explotado, y quiere saber dónde está el dinero, eso es todo. De ahí más no sé ”.

‘Melcochita’ confirma que se separó de Monserrat Seminario: “Se gastó toda mi plata”

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, confirmó su separación con Monserrat Seminario y reveló que su aún esposa se gastó todos sus ahorros, que sería un aproximado de medio millón de dólares.

La situación se hizo pública luego de que Monserrat realizara una transmisión en vivo la mañana del sábado, donde, visiblemente afectada, contó que el cómico había abandonado su hogar.

“Íbamos a cumplir 17 años (de casados), ya no, me dejó, se fue por las cizañas”, aseguró Seminario.

Por ese motivo, el también sonero decidió aclarar las declaraciones de la madre de sus últimas hijas.

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre (sus ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró a Trome.

El cómico señaló a dicho medio que Monserrat “por lo menos se ha gastado medio millón de dólares.

“Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol. Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada, pero revisen los movimientos de ella”, sostuvo.

En ese sentido, ‘Melcochita’ está seguro que quiere divorciarse de Monserrat: “Se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata, y dice ‘le van a hacer un homenaje y me voy a doblar’”.

Por otro lado, el reconocido humorista dijo que su esposa le costeó los estudios de odontología a su hijo mayor.

“Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”, agregó.