Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, reveló que se reconcilió con Monserrat Seminario y que ahora está junto con sus hijas.

“ Estoy bien, todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante ”, declaró el cómico a Trome.

“ Todo está muy bien entre nosotros. No quiero seguir con este tema, ya está cerrado. No quiero seguir con esos dimes y diretes, eso no me hace bien ”, agregó.

Posteriormente, el cómico aseguró que volverá a los escenarios, pues el público lo extraña: “A pesar de los problemas, uno siempre debe tener una sonrisa y avanzar”.

Deysi Araujo se retracta tras acusar a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: Me llamó molesta

Deysi Araujo relató que Monserrat Seminario la llamó para reclamarle luego de que afirmara haber sido testigo de presuntos maltratos hacia Pablo Villanueva, ‘Melcochita’.

“Me llamó Monserrat, evidentemente molesta y con justa razón porque en una pelea de dos… los terceros salimos sobrando. Me dijo que yo no sé lo que ha vivido en su casa y tiene razón”, declaró a Trome.

“Me siento mal porque ella es una mujer y madre, así que los terceros salimos sobrando, y le pido disculpas públicamente porque nadie sabe lo que pasa entre cuatro paredes”, agregó.