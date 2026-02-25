‘Melcochita’ vuelve a estar en el centro de la polémica luego de revelar el fin de su relación con Monserrat Seminario, en medio de acusaciones cruzadas y revelaciones familiares.

En una reciente edición del programa de Magaly Medina, el cómico se conectó en vivo junto a sus hijas para responder a las versiones que habían circulado en los últimos días.

Pablo Villanueva respaldó la versión de una presunta infidelidad e indicó además haber sido víctima de agresión.

“ Un día me agarró del cuello... pero a mí no me gusta pegarle a la mujer y yo me quedaba... No sé por qué me agarró del cuello. A mí no me gusta que le grite a mis hijas ”, sostuvo.

No fue el único incidente que mencionó. También recordó una situación ocurrida fuera del país que, según indicó, evidenció un comportamiento violento por parte de la madre de sus últimas hijas.

“ En Panamá, me tiró un... y tenía la gorra y con el filo como que un poquito me corté. Este día que estaba en Panamá yo quería agarrarme un avión para venirme con mi hija ”, agregó ‘Melcochita’.

Monserrat Seminario le habría sido infiel a ‘Melcochita’ con un amigo de la familia

En una revelación exclusiva para ‘Magaly TV: La Firme’, Susan Villanueva compartió imágenes que mostrarían el vínculo entre Monserrat Seminario y Eduardo Cárdenas, un amigo de la familia con quien presuntamente habría tenido un romance.

Según Susan Villanueva, hija de ‘Melcochita’, ya circulaban rumores sobre una presunta infidelidad de Monserrat, los cuales se confirmaron al recibir las imágenes.

“Nos comunicó por qué había sido la ruptura, fue una infidelidad. Este es el video. Él se llama Eduardo, pero de cariño le dice Lalo. Hay muchos videos que él sale compartiendo con ellos dos, eso fue en el 2023. Fue hace más de dos años”, indicó Susan.

El hombre que aparece besando a la todavía esposa del cómico es Eduardo Cárdenas, y el video correspondería al año 2023.

“Cuando ella sacó sus en vivos, la gente empezó a escribir en los cometarios: ‘Averigua de un tal Eduardo que vive en Virginia, es su marido’. Es ahí donde nosotros empezamos a investigar, pensábamos que era IA. Ella le pone: ‘Solo fue beso, de otra cosa no pasó nada’”, agregó Susan.

Monserrat Seminario habría engañado al cómico. (Fuente: Magaly TV: La Firme)

El programa también difundió una conversación entre Susan Villanueva y Eduardo Cárdenas, en la que él aparentemente reconoce haber tenido un vínculo con Monserrat Seminar

“(La loca ya admitió el video) Yo no recuerdo y ya sé quién les dio el video, solo que salgo muy arrugado, fue mi ex de Perú. Quizás quería ganarse algo”, se lee en el chat.

Además, Susan Villanueva reveló que Monserrat Seminario aparentemente planeaba fugarse con ‘Lalo’, pero finalmente él la engañó y se fugó.

“Ella salía con él, compartía, estaban en el carro de mi papá. Ella trató de fugarse 2 veces con él, pidió un dinero para hacer los trámites. Iba a dejar a las hijas en casa de la empleada, se iba a fugar con él, pero él se fugó solo”, finalizó la hija del humorista.







