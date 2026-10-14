Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, reaccionó luego de que se insinuara que su expareja, Monserrat Seminario, estaría pensando en dejar el Perú por un nuevo interés sentimental. La piurana anunció que viajará al extranjero en dos semanas y se presentó junto a Heydi Amado en el programa de Magaly Medina.

Durante la entrevista, la ‘Urraca’ le preguntó a Monserrat Seminario si había conocido a alguien a través de internet. La consulta se produjo después de que la piurana le contara a Heydi Amado que ya le había mostrado una fotografía de esa persona, aunque la joven afirmó que no sabía cómo se llamaba.

Monserrat le comentó a Heydi Amado: “Ahí se lo presenté por foto”. Ante ello, la actual pareja del cómico confirmó que había visto la imagen, aunque aseguró que desconocía el nombre del hombre al que se referían.

Amado confirmó que había visto la fotografía del hombre. “ Lo he visto por foto, el nombre no me ha dicho... ya saben por qué se va ”, comentó. Tras escucharla, Magaly Medina intervino con una pregunta que captó la atención de los presentes.

Medina sugirió que Seminario habría conocido a alguien por internet y que ese vínculo sentimental sería el motivo de su próximo viaje. “ Por eso se está yendo... online has conocido a alguien ”, sostuvo la conductora.

Por su lado, ‘Melcochita’ también se refirió a la posibilidad de que su esposa se haya enamorado de otra persona. El humorista afirmó que no siente celos y que entiende que alguien pueda volver a enamorarse e iniciar una nueva relación.

“ Ella ese ser humano se puede haber enamorado, yo también estoy recontra templado... yo no soy celoso, ni cuando he estado con ella tampoco ”, expresó el comediante.