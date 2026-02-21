Tras pedirle disculpas a Monserrat Seminario por acusarla de de robarle su dinero, ‘Melcochita’ anunció para ‘América Hoy’ que iniciará su proceso de divorcio con la madre de sus dos últimas hijas luego de más de 17 años juntos.

A pesar de la decisión, el artista aseguró que seguirá asumiendo los gastos de sus hijas hasta que se formalice la separación con Monserrat.

“ Me voy a divorciar. No nos entendemos no más, no hay cariño como antes (¿Entonces ya no hay amor?) Amor ya no hay desde hace medio año “, sostuvo el cómico.

El también sonero aseguró que su separación de Monserrat Seminario es irreversible y que ya le pidió el divorcio, además, afirmó que ella lo celaba con frecuencia.

“ (¿Estás muy desilusionado?) Por supuesto, me presionaba, me celaba que yo tenía con fulana o mengana, no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie “, agregó.

El humorista dijo que cubrirá los gastos de sus hijos, sin embargo, no le dará dinero a Seminario.

“ De los gastos voy a pagar la casa, el colegio de las bebés y todo lo que se trate de mis hijas, la comida, no le va a faltar nada. Pero para ella no le voy a dar. Ella me dice que quiere irse a España con las bebés, no tengo problema, yo vendo el carro y de ahí que se vaya “, expresó.

Por su lado, Susan Villanueva acusó a Monserrat Seminario de aberse quedado con el dinero de su padre ‘Melcochita’.