El cantautor español Melendi anunció su regreso al Perú como parte de su gira internacional “Tareas Pendientes World Tour”, con la que recorrerá diversos países de Latinoamérica durante el 2026.

El artista se presentará en Lima el 6 de marzo de 2026 en Costa 21, en un espectáculo que combinará sus clásicos con el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, titulado “Pop Rock”, que incluirá 12 temas inéditos.

Más de 20 años de carrera y cifras récord

Con una trayectoria de más de dos décadas, Melendi se ha consolidado como uno de los artistas españoles más exitosos de su generación. Su carrera suma más de 24 discos de platino y 3,5 millones de ejemplares vendidos, además del récord de haber liderado las ventas en España durante tres años consecutivos.

Sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y actualmente el artista se mantiene dentro del top 10 de Spotify, reflejo de su vigencia y conexión con nuevas audiencias.

Set list con grandes éxitos

El concierto en Lima incluirá un recorrido por los temas más emblemáticos de su discografía. Entre las canciones confirmadas en el set list figuran:

Tu jardín con enanitos

Caminando por la vida

La promesa

Destino o casualidad

Desde que estamos juntos

Barbie de extrarradio

Además, el público podrá escuchar en vivo algunas de las nuevas canciones de Pop Rock, en un show renovado y de gran despliegue musical.

Entradas, preventa y precios

La preventa de entradas estará disponible los días 7 y 8 de enero, con un 20 % de descuento pagando con tarjetas BBVA, a través de la plataforma Teleticket.

Zonas y precios