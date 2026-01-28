Melissa Klug sostiene que las imágenes de la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón no han sido editadas, ya que su hija le confirmó que duran veinte minutos. Por su parte, el abogado del salsero, Christian Salas, afirmó que ni su patrocinado ni la influencer se reconocen en el video en el que supuestamente el músico la asfixia con una almohada e intenta lanzarle una plancha, y señaló que estas imágenes podrían haber sido manipuladas mediante inteligencia artificial.

“El intento de feminicidio no ha existido, a tal punto que ese día, el 1 de diciembre, no se denunció. Ella misma (Melissa Klug) dijo: ‘Mi hija jamás me contó que ese día hubo agresión’”, declaró Salas en ‘Arriba mi gente’.

Además, el letrado sostuvo que el video no constituye una prueba fehaciente contra el cantante: “El video sería contundente si fuera de una fuente original, si no estuviera editado y si los involucrados en este video dijeran: ‘Sí, somos nosotros, es nuestra habitación’”.

“Hasta el momento se está negando eso. Hoy en día, con toda la tecnología que hay, con toda la edición que hay, es posible que aquí hayan sido sorprendidos, primero los medios de comunicación y luego la señora Melissa Klug”, agregó el abogado.

Por su lado, Melissa Klug afirmó que, aunque intenten cerrarle todas las puertas, no dejará de defender a su hija.

“Ese infeliz, desgraciado, no va a lograr que deje a mi hija en sus manos; iré hasta el final. Samahara está enferma y por eso no está viendo por sus ojos, sino los de su verdugo”, declaró a Trome.

La chalaca también indicó que el video de la agresión no fue editado o creado por inteligencia artificial, como señaló el abogado de Bryan Torres.

“ Ese video jamás fue editado ni creado por IA, tengo grabada a Samahara cuando me dice que ese video solamente lo tenía su mejor amiga, su abogado, Bryan, ella y la mamá de Bryan. Me dijo que el video duraba como veinte minutos ”, expresó.