Melissa Klug reapareció en televisión como invitada del programa “América Hoy”, donde habló de sus nuevos proyectos y la relación que actualmente tiene con sus hijas, en especial con Samahara Lobatón, quien recientemente retomó su relación con el padre de su hija, Youna.

En declaraciones al programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza, Melissa Klug aseguró que visita la casa de su hija sin ningún problema y si bien no tiene una relación cercana con Youna, no tiene problemas en verlo.

“Yo voy a la matiné de mi nieta, voy al bautizo, lo veo a él y como te digo no hay ninguna falta de respeto. Asisto a la casa de mi hija sabiendo que él está ahí, no hay ningún problema. Ella decidió tener su familia y es su elección. Yo quisiera que mis hijas tengan al príncipe azul, pero no se va a dar, ellas tienen que decidir”, contó Klug.

“(Con Youna) No nos tomamos un café, no nos vamos a conversar, pero no es una situación tensa la que se vive”, agregó.

Melissa y Janet sobre Samahara

Por otro lado, Melissa Klug también se refirió a las declaraciones de Samahara Lobatón, quien recientemente dijo que pasaría la Navidad “con su familia principal”; es decir, con su pareja y su hija.

“La mamá siempre va a ser la familia, pero cuando tú eliges al hombre y formas un hogar es tu familia. Los hijos son prestados, en cualquier momento crecen, se van y cada uno hace su vida”, aclaró Melissa Klug.

VIDEO RECOMENDADO

Samahara Lobatón dice que pasará Navidad con Youna y su hija Xianna

Samahara Lobatón dice que pasará Navidad con Youna y su hija Xianna https://www.americatv.com.pe/