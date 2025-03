Tras las declaraciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’ donde aseguró que Christian Cueva mantuvo un amorío con Melissa Klug, la actual pareja de la ‘Blanca de Chucuito’, Jesús Barco, cerró sus redes sociales.

Sin embargo, la cuenta de Instagram del futbolista lleva varias semanas desactivada.

En una entrevista con Trome, el último 2 de marzo, Klug afirmó a dicho medio que el padre de su última hija tiene problemas con sus redes sociales.

“ Me da risa lo que dejan entrever, no estamos peleados, lo que pasa es que Jesús no tiene Instagram, tuvo un problema con sus redes sociales. Si entras (a la plataforma) te puedes fijar, pero bueno, qué puedo hacer. Estamos muy bien, tranquilos y felices ”, declaró.

Jesús Barco cierra sus redes tras revelaciones de Pamela López sobre Melissa Klug y Christian Cueva

El último 9 de marzo, Jesús Barco cumplió 28 años, pero su celebración pasó a un segundo plano luego de las fuertes revelaciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’. La aún esposa de Christian Cueva volvió a señalar que el futbolista tuvo un romance con Melissa Klug, una afirmación que ya había hecho meses atrás y que en su momento fue negada por la empresaria.

López aseguró que Cueva le confesó haber mantenido encuentros, intercambiado mensajes y hasta haberle comprado regalos costosos a Klug. Además, presentó chats impresos que, según ella, logró recuperar del Instagram de su esposo. En uno de los mensajes, el futbolista le habría escrito a la chalaca: “Te adoro, mi amor, quiero que siempre seas mía, eres todo para mí en serio”, a lo que Klug habría respondido “Y no te suelto”.

Estas declaraciones sacudieron la farándula y llegaron justo en el cumpleaños de Jesús Barco, actual pareja y prometido de Klug. Sin embargo, el futbolista no recibió ningún mensaje público de Melissa, y la única de la familia que lo saludó fue Samahara Lobatón. Ante la ola de críticas, Barco cerró sus redes sociales, desapareciendo del mundo digital.