Melissa Klug aseguró que continuará manteniendo cercanía con Jesús Barco, ya que su prioridad es el bienestar emocional de la hija que tienen en común; sin embargo, dejó en claro que ve distante una eventual reconciliación sentimental y que prefiere dejar que el tiempo defina el futuro de su vínculo.

“ Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano, igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia, yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente ”, declaró la empresaria a Trome.

Al ser consultada por si descarta una posible reconciliación en el futuro con el futbolista, Klug dijo: “ Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios ”.

Melissa Klug cuenta por qué acepta que sus hijos pasen tiempo con Farfán: Mi prioridad es proteger su estabilidad

En una sesión de preguntas en Instagram, Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al hablar con franqueza sobre la crianza de sus hijos. Una seguidora le consultó por qué permite que los menores compartan momentos con Jefferson Farfán, a pesar de los conflictos legales que ambos han atravesado en los últimos años.

La empresaria aprovechó sus historias para explicar su posición, subrayando que su prioridad no son los conflictos entre adultos, sino el bienestar emocional de sus hijos. Según su enfoque, las diferencias personales no deben repercutir en la vida de los menores ni afectar su relación con su padre.

Klug señaló que ha optado por mantener los asuntos judiciales separados del entorno familiar, con el propósito de proteger la salud mental de sus hijos. En su mensaje, enfatizó que los conflictos legales son responsabilidad exclusiva de los adultos y no deberían repercutir en el desarrollo emocional de los menores.

“Quiero dejar claro algo muy importante para mí: los temas judiciales entre adultos no deberían interferir en el bienestar emocional de nuestros hijos”, manifestó la empresaria.

“Ellos tienen derecho a compartir, disfrutar y crear momentos con su padre, más aún porque durante muchos años no estuvo tan presente por temas laborales”, agregó.